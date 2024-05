KAART | Aeg supluseks! Kus asuvad Eesti kõige paremad ujumiskohad?

Laupäeval (25.05) ulatub kõrgrõhuala Venemaalt servaga Baltimaade kohale, kuid lõunavoolus lisandub pisut enam niiskust. Päeva jooksul areneb rünksajupilvi, pärastlõunal sajab kohati hoovihma, on ka äikeseoht. Tuul on enamasti nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 23..29°C. Ka pühapäeval on oodata sarnast ilma ning siis tõuseb õhutemperatuur kuni 30 kraadini.