Tallinna tänavatel on näha olnud suurte venekeelsete kleepsudega autosid, millele on kirjutatud näiteks „MA OLEN VENELANE“ või „NATSISMI VASTU VÕITLEMISE ÜKSUS“. Politsei on lasknud autojuhtidel provotseerivaid silte eemaldada. Küsime Maalehe lugejailt, mida teie arvates tuleks sellise nähtusega ette võtta?