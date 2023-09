VIDEO | Võimas vaatepilt: ilmaradari pildile jäi massiline lindude migreerumine

Põldvarblane on koduvarblasest veidi väiksem linnuke, kes välimuselt on esmapilgul üsna sarnane. Ka põldvarblasel on mustatriibuline selg, valge tiivavööt, must kurgulaik, valjasriba ja nokk ning määrdunudpruun alapool. Erinevalt koduvarblasest on aga nende kiird üleni punapruun ning kriitvalgedel põskedel on suur must laik. Must kurgulaik on aga väiksem ja selgepiiriline ega laiene suure laiguga rinnani. Kui koduvarblastel on võimalik välimuse järgi sugupooli eristada, siis põldvarblasel on nad sarnased.