Kristi Klaas: väiksemast jalajäljest peab saama Eesti konkurentsieelis

Kliimamuutustest tulenev mõjutab juba praegu meie elukeskkonda, kus me tahame ennast turvaliselt ja hästi tunda ka siis, kui kuumalained sagenevad, mistõttu linnakeskkonnas on mööda tulikuuma asfalti talumatu liikuda või kui põuad hävitavad põllumeeste saagi. Samuti ka siis, kui sagenevad tormid räsivad olulist infrastruktuuri, tekitades kahjusid nii ettevõtetele kui ka meie endi kodudele. Et nende muutuste sagenemise tõenäosust vähendada ning muutustega ka kohaneda, vajame selget tegevusplaani, põhimõtteid ning toetavat õigusruumi.