Kredex avab uue ahjutoetuse uue vooru: eksperdid selgitavad, millist küttesüsteemi eelistada

“Uue ahju peaks valima inimene, kellele meeldib ahju soojus ja ahju kütmine. Ahi on nagu ventilatsiooniseade, mis ventileerib kütmise ajal maja. Põlemiseks on vaja õhku ja see võetakse toast, mis jõuab sinna läbi avatud ukse või akna või isegi läbi vana maja ebatiheduste. Peale ahju kütmist on majas värske õhk, mis soojeneb ahju toel ning toas on peale kütmist väga mõnus olla“ tõi Blauberg välja ahjuga kütmise eeliseid. Ahju miinusena tõi kütteseadmete ekspert välja selle, et ahi kütab majas vaid seda osa, mis ahjule nähtav on - kui maja on suur ja paljude tubadega, siis on enamasti ehitatud majja mitu ahju, mida tuleb külmal ajal vajadusel igapäevaselt kütta.