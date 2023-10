Maiken Mägi: kus on kaine mõistus, miks uskuda suvalise Malle kommentaari Facebookis?

On väga huvitav, et inimesel oli terve talv läbi halb, aga ta ikkagi väidab, et „sain sellest abi“. Küllap uskumise jõud on suur. Borrelioosi ma põdenud pole, kuid tuttavad (ja arstid) räägivad, et antibiootikumravi aitab. Ei pea mitu kuud kannatama. Kui mul on rängem seljavalu, võtan kanget valuvaigistit ja võimlen. Ei pea samuti talv läbi kannatama.