KUULA I Kabiinijutud: hoia mulda, külva vahele!

Enda segud on sel korral välja pannud ka meie head partnerid Agrotrade, Viru Seeme, Linas Agro ja Scandagra, kelle esindajad on põllul oma tooteid tutvustamas. Lisaks on kohal Paul-Tech, kes tutvustab mullaandurite võimalusi ning nende abil saadavat teavet.