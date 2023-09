VIDEO | Võrulaste uskumatud seiklused Tallinna tantsupeol

Filmi autor Kalle Nurk mainib, et tegemist on suisa kolmanda Antsla kandi laulu-tantsupeofilmiga. Eelmised valmisid aastail 2007 ja 2019.

Tantsuseltsi Pärliine juht Leili Väisa lisab, et filmi teeb eriliseks see, et jäädvustuste autoriks on Pärliine tantsuseltsi oma tantsija. „Filmi autor soovis talletada tantsupeo mälestusi ennekõike nooremale põlvkonnale mõeldes. Film ei ole tellimustöö, mistõttu on ehe oma spontaansusega ja argieluga.