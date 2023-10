KUULA | Peeter Raudsepp: esimese tööna tegin korjanduskarbi vargakindlaks

„Kui ma mõtlen, et oleme ridakriisis ning psühholoogide juurde on neljakuulised järjekorrad, siis on selge, et inimestel on abi vaja,“ tõdeb Raudsepp. „Kirik on siin üks võimalus, abi on olemas kohe ja tasuta, kuid see võib olla inimese jaoks liiga kõrge ukselävega, sest siin on vaja süvenemist ja endaga tegelemist. Palju lihtsam on osta oma soovi täitumine. Keegi paneb kaarte, keerutab pendlit, võtab needuse maha. Soovid, maksad ja saadki, mida tahad. Minu meelest on see inimestele halba tegemine, kui kinnitada nende veendumust, et kõike saab osta, ilma ise muutumata. See on ohtlik.“