Turvamehed vaatavad sellist asja pealt või siis filmivad, aga kurikaeltel on muidugi lõust varjatud. Väidetavalt on tegu lausa epideemiaga, ning Ameerikas on mõni kaubanduskett seetõttu ka poode sulgenud. Näiteks teatas suur jaemüügikett Target septembri lõpus, et kuritegevuse tõttu läheb sulgemisele üheksa kauplust neljas USA osariigis, sh üks New Yorgis, kolm San Francisco piirkonnas jne.