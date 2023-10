Ära jää vähki ootama! Jämesoolevähi sõeluuringust võtavad osa vaid pooled kutsututest

Tervise Arengu Instituudi tänaste andmete kohaselt tuvastati 2020. aastal sõeluuringu käigus vähieelseid muutuseid 1,5% osalenutel ehk ligi 600 inimesel. Vähidiagnoosi sai vaid 0,3% sõeluuringul osalenutest. „Enamikule annab sõeluuringul osalemine seega kindlustunde ja teadmise, et tervis on korras,“ lisab Suurna.

„Jämesoolevähi sõeluuringu puhul on muuhulgas väljakutseks meeste madal osalusaktiivsus – mullu osales meie andmetel sõeluuringul 59% naistest, kuid ainult 49% meestest,“ märgib Tervisekassa andmeanalüütik Ksenia Niglas. Jämesoolevähki haigestumise ja suremuse vähendamiseks peaks osalusmäär olema vähemalt 70%. Nii nagu rinna- ja emakakaelavähi sōeluuringute puhul, jääb ka jämesoolevähi sõeluuringu hõlmatus Eestis alla soovitatud taseme.

Ka maakonniti on osalemisaktiivsus erinev. „Eelmisel aastal olid kõige eesrindlikumad osalejad Võru-, Tartu-, Hiiu-, Põlva-, Pärnu- ja Läänemaal elavad mehed ja naised, kus uuringule jõudis 62%–66% kutsututest. Kõige vähem võeti jämesoolevähi sõeluuringust osa Ida-Viru-, Valga-, Harju-, Viljandi- ja Saaremaal, kus hõlmatus oli 47%–53% vahemikus,“ lisab Niglas.

Kes ja kuidas saab sõeluuringus osaleda?

Eestis kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule 60–68-aastaseid mehi ja naisi iga kahe aasta tagant. Tänavu on uuringule kutsutud üle 80 000 ravikindlustatud ja ravikindlustamata naise ja mehe sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963.

„Kuna kutse kehtib aasta lõpuni, siis jõuavad sõeluuringul osaleda ka need kutsutud, kes seda veel tänaseks teinud pole,“ soovitab Maria Suurna.

Sõeluuringul osalemiseks tuleb võtta ühendust oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule. Vastuvõtul antakse väljaheiteproovi võtmiseks vajalik peitveretesti komplekt. Proovi saab mugavalt võtta kodus ning seejärel tuleb see saata postiga laborisse. Proovi saatmise postikulu on eelnevalt tasutud.

Tervisekassa kinnitab, et juhul kui peaks tekkima vajadus lisauuringuteks või raviks, siis ka need kulud on kaetud kõigile, sh ravikindlustuseta inimestele.