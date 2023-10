Seadusemuudatuse vili: osa inimesi jääb üksi elava pensionäri toetusest ilma

Tänavu muutus vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu arvestus, mis on 704 eurot kuus. Ka keskmine pension on tõusnud 700 euroni. See tähendab, et osa üksi elavatest pensionäridest, kes eelmisel aastal said üksi elava pensionäri toetust, seda tänavu oktoobris ümberarvutuste ja pensionitõusu tõttu enam ei saa.