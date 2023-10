Hindrek Riikoja: aga kes kaitseb meid riigi eest?

Paljude jaoks ootamatult, mõnele aga oodatult oleme me jõudnud olukorda, kus kõik peavad justkui mõistma riiki, tema hädasid ja kehva olukorda, olema valmis selle parandamiseks pingutama ning säilitama leplikku meelt. Kui olukord on aga vastupidine, ei ole see aga riigi asi. Siis pole mõtet oodata mõistmist ja vastutulekut. Sest riik või ametnik ei ole kunagi süüdi.