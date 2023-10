Tippkardioloog Margus Viigimaa annab nõu: 25 soovitust südame tervise hoidmiseks

„Head geenid“ on laev, kapten oled sina ise.

Arvesta lastega, sinu tervislik eluviis on eeskujuks su lastele ja nende sõpradele.

Terved hambad on südame jaoks olulised, nii vähendad südamehaiguste riski.

Suhkrustatud joogid on salakavalad. Peidetud suhkur tõstab kaalu ja muudab ainevahetuse laisaks, see on tee südame- ja suhkruhaiguseni.