Eksperdid soovitavad, millised rehvid sobivad just sinu autole kõige paremini

„Kuigi rehve on igas hinnaklassis, võib isegi soodsamate rehvide soetamine olla arvestatav väljaminek. Siiski ei tasu uute rehvide soetamist edasi lükata, sest uued rehvid tuleb osta siis, kui neid päriselt vaja on, et tagada enda ja kaasliiklejate turvalisus ning vältida avarii korral tekkivaid sõiduki remontimise kulusid. Ainult head sõiduoskused ei pruugi alati aidata avariid vältida, näiteks kehvas seisus rehvidega tagant otsasõit autole, millel on heas korras rehvid, võib olla mõnes olukorras vältimatu tulenevalt rehvide haakumise erinevusest. Just seetõttu tasub kaaluda rehvide ostu finantseerimiseks eri võimalusi – näiteks “osta kohe, maksa hiljem“ makselahendused on hea võimalus, kuidas ilma lisakuludeta ost mitme kuu peale ära jaotada,“ lausus Inbanki Eesti äriüksuse juht Valdeko Kübarsepp.

Talverehvid tuleb valida selle järgi, millisel teel sõidetakse. “Kui sõidetakse rohkem asulavälistel väiksematel teedel, kus ka hooldussagedus on harvem ja oht jäitele, soovitame kasutada naastrehve. Kui enamik sõitudest on asulasisesed, kus teehooldus on sage, sobivad lamellrehvid. Kaasaegsed lamellrehvid saavad hakkama ka rasketes oludes, vaid jääl on naastrehvil eelis. Kui võrrelda lamell- ja naastrehvi, siis müra on lamellrehvil kindlalt väiksem,“ ütles Pildre.

Ta ütles, et rehvidelt ei tasu kokku hoida, sest kvaliteetsed rehvid peavad kokkuvõttes kauem vastu ja aitavad ületarbimist vähendada. “Kuigi kvaliteetsed rehvid kipuvad kallimad olema, siis tagavad need ka parema turvalisuse nii autojuhile kui teistele liiklejatele ning on pikema elueaga,“ lisas Inbanki ekspert.

Eesti kliimasse sobivad talverehvid märgisega 3PMSF

Amservi teeninduse ja varuosade lao juhataja Ragnar Pildre selgitas, et Eesti kliimasse sobivad talverehvid on tähistatud kolme mäetipu ja lumehelbe märgisega 3PMSF. “Lamellrehv, millel on vaid tähis M+S ei sobi meie talve. Isegi kui rehvi muster näib talverehvi oma, siis õige tähise puudumine viitab sellele, et meie oludesse ei ole ta sobiv,“ lausus Pildre, lisades, et tihtilugu ei arvestata rehve ostes just meie piirkonna eripära, vaid ostetakse rehvid, mis on mõeldud Kesk-Euroopas sõitmiseks.

Pildre soovitas rehvid soetada juba enne hooaja algust, sest kuigi levinuimates mõõtudes rehvid on Eesti ladudes saadaval samal või järgmisel päeval, siis mõnes konkreetses mõõdus rehvide või mudeli saamise puhul on piisavalt aega selle tellimiseks. Loomulikult saab soovitud rehvi asendada ka mõne sarnase hinnaklassi ja omadustega teise tootja rehviga.

„Kasutatud rehvide ostmist me ei soovita, sest rehvide korrasoleku kontrollimine on tavainimesele keeruline. Kuigi välisel vaatlusel võib rehv paista terve, siis alles veljele monteerides ja sõites võivad ilmneda defektid, mida ei olnud varem näha. Näiteks võib sõites esineda vibratsiooni või isegi ootamatut rehvi purunemist,“ nentis Pildre ja kutsus üles kasutatud rehve soetades ettevaatlik olema.

Amservi eksperdi sõnul on rehvivahetus üsna nüansirikas tegevus, milleks on mõistlik kasutada töökoda, kus on nüüdisaegne kalibreeritud tehnika ja kvalifitseeritud tööjõud. “Rehvivahetuseks kasutatakse spetsiaalset rehvi montaažipinki, mille abil saab rehvid veljelt maha ja peale. Lisaks on uued autod varustatud rehvirõhu jälgimise süsteemiga. See tähendab, et velgedele on paigaldatud rehvirõhu andurid. Rehve monteerides tuleb jälgida, et andurid ei puruneks. Peale rehvide montaaži on vajalik ka ratta balansseerimine, et välistada vibratsioon sõidu ajal,“ selgitas Pildre.

