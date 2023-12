Tänasest on talverehvid kohustuslikud. Vaata, kus saab neid kõige soodsamalt vahetada

Alates tänasest on lubatud sõidukitel talverehve kasutada ja alates 1. detsembrist on need kohustuslikud. Rehvivahetust ei tohiks kindlasti viimasele minutile jätta ning soovitav oleks juba praegu hakata uurima, milline rehvivahetuspunkt pakub kõige soodsamaid hindu. Maaleht on sinu eest töö ära teinud ning toonud välja rehvivahetuse hinnavõrdlustabeli.