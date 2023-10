Maa-amet viis 2022. aastal läbi Eestis asuvate maade ümberhindamise, et need ligikaudselt vastaksid turuväärtusele. Tulemustest selgus, et võrreldes viimase, 2001. aasta hindamisega, on maa väärtus Eestis kasvanud keskmiselt 8,3 korda. Maamaks ise aga sellises järgus järgmisel aastal ei kasva.