GRAAFIKUD | Riik ootab metsast ikkagi ka raha

Augustis kinnitas kliimaminister omanikuootused Riigimetsa Majandamise Keskusele. “Sellisel moel ootuste sõnastamine on esmakordne“, selgitas Kristen Michal toona. “Riigi ja ühiskonna ootused RMK tegevuse osas on märksa mitmekesisemad kui vaid riigieelarvesse laekuvad dividendid, mida on seni omanikuootusena peamiselt väljendatud.“