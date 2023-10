Margus Mikomägi: olukord riigis on täiesti hirmutav

Ainus neljast ERRi ja Kuku raadio riigi- ja maailmaasjadest rääkivast nädalavahetuse arvamussaatest –„Samost ja Aaspõllu“, „Keskpäevatund“, „Rahva teenrid“, „Olukorrast riigis“ –, mis käsitles just alanud Palestiina–Iisraeli sõda, oli Raadio 2 „Olukorrast riigis“. Näiteks öeldi seal muu hulgas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on juut ning et Ukraina pakkus juba Iisraelile abi. Ja seda ka, et sõda maailmas mõjutab Eestit.