JURIST VASTAB | Kuidas sõlmida pärandvara jagamise lepingut kolme korteriomaniku vahel?

Mis on pärandvara jagamise leping ja mida see pärijatele annab?

Kuna selles korteris elan üksnes mina, siis tahaksin ka pangalaenu üksi edasi maksta (seni maksis minu isa). Kas peaksin sel puhul sõlmima notari juures pärandvara jagamise lepingu? Palun selgitage, mis on pärandvara jagamise leping ja mida see pärijatele annab? Soovin, et selles lepingus loobuksid ema ja vend oma osast ja mina hakkaksin üksi pangalaenu maksma. Muu vara osas meil probleeme pole, see jääks nii nagu pärisime, rääkis oma loo Maalehe lugeja.