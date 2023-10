Seadusemuudatus: ehitusel enam ümbrikupalgaga töötada ei saa

Töötajale annab see turvatunde, et tema töötunnid on korrektselt kirjas ja selle pealt riigile kohustuslikud maksud tasutud.

Elektrooniline registreerimine on kohustuslik ehitusobjektidel, mille ehituse kestus ületab 30 tööpäeva ja korraga on tööl vähemalt 20 inimest, või objekti üldmaht on rohkem kui 500 inimtööpäeva. Aastas puudutab see orienteeruvalt 1000 objekti.