Nõukodades murtakse pead, kuidas kommunikeerida kliimaseadust ja rohepööret, et inimesed seda toetaksid. Abiks võiks olla usutavate sõnumite esitamine.

Terve Euroopa pingutab selle nimel, et riigid ja inimesed tuleksid kaasa kliimamuutuste peatamisega, sest vaid üheskoos jõuame tulemusteni. Olenemata kõigist ponnistustest on palju inimesi, kes kliimast ei hooli või on rohepöördele suisa vastu.