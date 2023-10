Kui tundub, et toidupoodide siseraadiod ja välireklaamid huugavad pidevalt „kriisiks“ valmistumise teemadel, siis kuidas on võimalik, et üks keskmine torm nii suure osa Eestist rivist välja viib? Huvitav, kus veedavad tormi ajal aega kriisikommunikatsiooni spetsialistid…