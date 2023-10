Rein Sikk: likvidaatorite partei hävitab Eestit!

Minu kui saunasõbrast ajakirjaniku telefon on viimastel päevadel punane, sest Viljandi linnavalitsus otsustas paukselt sulgeda linna 60aastase sauna. Rahva ihu ja hinge korras hoidmine olevat liiga kallis. Ei mingit avalikkuse kaasamist, kogukondlikku arutelu. Sulgemisotsus langes, mis sest et on suisa sauna-aasta. Mis sest et Tallinn on tänavu hoopis kogukondadele saunu ehitanud. Mis sest et Rõuge vald korraldab kehvast majandusseisust hoolimata oma sünnipäevana lausa kolmepäevase saunakultuuri austamise riituse.