KUULA | Anu Raud: kõige kõvem lukk on usaldus

„Minul olid lapsena kõige olulisemateks seltsilisteks loomad,“ räägib Anu Raud. „Eriti oluline koduloom oli lehm, keda tuli vahel ka endal lapsena ketiga ümber tõsta. Linnalapsi saadeti lausa selleks maale, et nad värske piima peal kosuks ning kuna minu lapseiga oli väga vaene, siis oligi see peaaegu ainuke võimalus. Minu silmis on lehm tänini püha loom, eriti kui mõtlen, kui paljud lapsed on just piimarahaga suudetud koolitada.“