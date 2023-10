Kokandushuviline! Kas sa tegelikult ikka tead, mida tähendavad sinu ahju küpsetusfunktsioonid?

See küpsetusrežiim on kindlasti enamikele tuttav, sest on tavapäraselt kodudes esimeseks valikuks, kui miskit vaja küpsetada. Selle funktsiooni puhul tekitavad kuumust ülemised ja alumised kütteelemendid ning see tagab õrna ja ühtlase kuumutamise. Seetõttu sobib režiim paljude toitude küpsetamiseks ja röstimiseks, nagu näiteks koogid, küpsised ja pajaroad.