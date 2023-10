Tõnis Asson: Lähis-Ida. Kas meile nii lähedal või väga kaugel?

Ebapüsivus on Lähis-Ida regioonis ainus püsiv suurus. Kuid 7. oktoobril alanud Hamasi –Iisraeli sõda pole kaugeltki läbi, see alles algas.

1996. aastal lendasin Norra pataljoni ohvitseridega Liibanoni, et tutvuda Eesti jalaväekompanii tulevase vastutusalaga UNIFILi rahuoperatsioonil. Frankfurdi lennujaamas virutas Liibanoni lennufirmat esindav check-in’i ametimees minu pileti ja passi letile ning hõikas valjuhäälselt: „No go!“ Tema demonstratiivne žest ja tormiline reaktsioon üllatasid mind ning tõmbasid teistegi reisijate tähelepanu toimuvale. Küsisin viisakalt, et milles asi. Emotsionaalselt ja valjuhäälselt tehti mulle selgeks, et sellist riiki nagu Iisrael ei ole olemas.