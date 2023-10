Automaksu hirmus: mida teha, kui auto uus omanik ei registreeri sõidukit enda nimele?

Tänapäeval on auto ostu-müügitehing tehtud inimestele võimalikult mugavaks ning piisab sellest, kui sõlmitakse leping ja ostja registreerib sõiduki hiljem e-teenindusportaalis enda nimele. Sageli juhtub aga nii, et ostja ei lähegi registreerima ja auto jääb endise omaniku nimele. Automaksu valguses on paslik küsida: mida sellisel juhul ette võtta?