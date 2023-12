Matemaatikaõpetaja Veronika Grigorjev: tänapäeval ei tohiks õpilane karta eksida või õpetajat välja vihastada

Kahe Eesti eri otsas asuva kooli matemaatikaõpetaja Veronika Grigorjevi arvates peab õppimine käima ilma hirmuta ning õpetaja ülesanne on tekitada õppimiseks sobiv keskkond ja meeleolu.

Veronika on põline põlvakas – lapsena käinud nii Põlvas koolis kui ka pidanud seal õpetajaametit peamiselt gümnasistidele. Viimased kolm aastat on ta õpetanud Põlva külje all Rosmal Johannese koolis 8. ja 9. klassile matemaatikat. Lisaks alustas tänavu tööd Tallinnas Tõnismäe riigigümnaasiumis matemaatika juhtõpetajana.