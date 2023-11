Andres Mustonen: Iisraelis ei olda väga distsiplineeritud, igaüks on indiviid, aga praegu on kõik teisiti

„Päike tõuseb praegu kuue paiku hommikul, lähen sel ajal tavaliselt rõdule, vaatan merd ja Tel Avivi,“ kirjeldas Mustonen sõja algust. „Minu abikaasa oli veel voodis, kui tuli häire ja küllalt kaugel käis pauk. Ja siis hakkas järjest tulema alarme ning see jätkus kogu päeva. Muidugi on see ka nii, et ajakirjanikud, kes praegu sinna sõidavad, näitavad seda olukorda väga kohutavana, aga elu tegelikult läheb edasi. Eeskätt on see vaimselt väga kurnav. Iisraelis on inimese elu ja hing kallid ja kõiki püütakse väga hoida. Selleks ka niisugused reeglid, et pood, millel ei ole varjendit, ei tohi üldse avatud olla.“