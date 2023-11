Kui Eestis kasutada aastas 13–14 miljonit tihumeetrit metsa, siis on see ikkagi väiksem kui iga-aastane juurdekasv.

Puidukasutus on Euroopa roheleppe üks nurgakivi, sest me peame liikuma fossiilsetelt kütustelt ja toorainetelt bioloogilist päritolu toorainetele. Inimtekkeliste kliimamuutuste peamine põhjus on siiski fossiilsete kütuste jätkuv põletamine.