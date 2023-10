JURIST VASTAB | Kas olen kohustatud matma oma lähisugulase elukaaslast, keda ma ei tunnegi?

Minu õel lapsi ei ole, nii tegi õde oma korteri peale testamendi, et pärast tema surma on eelpärijaks ta pikaajaline elukaaslane, kellel samuti pole lapsi ega muid lähisugulasi. Aga kui elukaaslane, kes pärib korteri, sureb, olen järelpärijaks mina, samuti minu kaks täiskasvanud last. Nii et on kolm järelpärijat.