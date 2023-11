Tiina Laanem: noortel ei tee isegi pesu järgi vahet, mis soost ta on. Vanad riietuvad aga paremini kui kunagi varem

Kas plätudes saabub õpimeeleolu?

Üks kahtlus riietumisega siiski tekib. Asi on selles, et riided aitavad luua ka meeleolu ja teatud määral suunavad käitumist. Kuidas saab koolis tekkida vajalik distsipliin ja akadeemiline õhkkond, kui õpilased käivad rannaplätudes ja dressides, tõstatas üks tuttav õigustatud küsimuse. Tema lapse koolis just niisugune rannameeleolu valitseb, ja ei saa öelda, et see õppetööle kasuks tuleb.

Mõneti sama seis on teatritega, mis tegid läinud nädalal ühisavalduse, et juhtida tähelepanu sellele, kuidas noorem põlvkond ei oska enam teatris käituda. Paljuski on asi koduse kasvatuse puudujääkides, kuid teatud määral võib probleemi kirjutada ka riietuse arvele. Kui sa kannad ka teatrisse minnes dressilaadset rõivastust ja sporditosse, annab see su kehale signaali, et tuleks end liigutada, tõmmelda ja rabeleda. Just nagu spordisaalis ja õues. Seega poleks vist paha, kui noorukitel leiduks kapis vähemalt üks viisakam pintsak või kleit, mis siis et selle kandmine nõuab neilt tänapäeval omajagu eneseületust ja julgust.