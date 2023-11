TASUB TEADA | Mis on kriitiline aeg, mille jooksul peab insuldi saanu saama ravi?

Insult on tegelikult kompleks haiguseid. Tal on kolm vormi. Esimene on isheemiline insult ehk ajuinfarkt, kus veresoon läheb ajus umbe ning ilma kiire sekkumiseta see osa ajust, mida veresoon verega varustas, hukkub. Teine variant on hemorraagiline insult ehk ajuverevalum, mis on olukord, kus veresoon läheb katki ning veri jookseb ajju. Kolmas variant on ajuveenide tromboosist või sulgusest tingitud situatsioon, mis viib harva ajukahjustuseni.

Insuldi puhul on teada, et mida kiiremini abi saabub, seda parem. Kuidas ära tunda, et tegu on insuldiga?

Insulti on enamikul juhtudel kerge diagnoosida ning haigestunut ümbritsevad inimesed saavad sageli aru, millega tegu on. Klassikaline sümptom on ühe kehapoole või jäseme halvatus, mis tekib äkki. Kui on näiteks tegu parema kehapoole halvatusega, siis paremakäelistel inimestel kaasneb sellega kõnehäire. Haigestunu kaotab kas täielikult või osaliselt kõnevõime, kõne muutub seosetuks või mittemõistetavaks. Võib esineda ka olukord, kus inimene ei saa aru, mida teised räägivad.

Need on enam levinud insulditunnused. Lisaks on märkideks näopoole halvatus, käenõrkus, äkitselt kujunenud tasakaaluhäire.

Kui tunnuseid on lihtne ära tunda, siis miks ikkagi inimesed abi kutsumisega hiljaks jäävad?

Eks inimestel ole loomuses loota, et asi läheb mööda. Eriti kui haige ei tunne valu, mis muuseas ei olegi insuldi puhul üldiselt tunnuseks. Pigem on südameinfarkti puhul esimeseks märgiks tugev valu ning seetõttu pöördutakse ka kiiremini arsti poole. Ajuinsuldiga hoiatavat valu ei kaasne ning jäädakse ootama.

Kui verevarustus katkeb, siis hakkavad rakud teatavasti hävinema kohe. Mis on kriitiline ajaperiood, mille jooksul on veel võimalik kahjustatud ajupiirkondi taastada?