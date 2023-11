Jurist soovitab: 5 asja, mida teha, kui sulle ollakse võlgu

1. Räägi läbi

2. Väiksemate nõuete puhul esita maksekäsu kiirmenetluse avaldus

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada nõutele kuni 8000 eurot, mis hõlmab põhinõuet ja kõrvalnõudeid. Maksekäsu kiirmenetluse riigilõiv on 3% nõude summalt, mis on tunduvalt väiksem kui hagimenetluses. „Avalduse esitamine on lihtne ja mis kõige tähtsam, sinna ei pea esitama tõendeid ega õiguslikku analüüsi tekkinud olukorra kohta. Tuleb vaid viidata maksmata jäänud arvetele,“ selgitas Sepper ning lisas, et suuremate nõuete puhul tuleb pöörduda kohtusse ning kaaluda ka hagi tagamise taotlemist.