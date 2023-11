Väärtusskaala üks hindamiskriteeriume on iga-aastane parimate sportlaste valimine. See algas aastast 1955, varem oli korraldatud erinevate kriteeriumidega valikuid, mitte aga regulaarselt. Aastatel 1933–1938 vedas parimate sportlaste valimist või nimetamist Tallinna Spordipressi Klubi. Tabeli tipus domineerisid 1930. aastatel kergejõustiklased ja laskurid, aga parimaks said ka Kristjan Palusalu ja Paul Keres. Sport – see on kirg ja kihk! Ikka on soov võistelda, anda hinnanguid ja ära märkida edukamaid.