Näha on kunagine hotel Tallinn, omaaegne Tartu maantee ristmik ilma Stockmannita, seal oli alles see paberivabrik, millest nüüd on järel vaid korstnajupp ja ühistranspordipeatuse nimi - Paberi. On kellegi pulmapildid, mingisugune tšekk Tallinna Kaubamajast, üks kodanik on pannud ritta Eesti NSV aegsed tööstusettevõtete loetelu ja ilmselt kahetseb, et enamus neist täna enam ei tööta. Keegi postitab foto üherublasest - oi mis selle eest kõik osta sai! Nii tore ja odav!