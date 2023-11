VAIMUELU | Marju Kõivupuu: hangusin seesmiselt, kui kuulsin, et hooldekodu nimetatakse äriettevõtteks

Kui Jaan Tammsalu tõdeb, et on end vahel veidi veidralt tundnud, kui avastab, et on jäänud kalmistul lahkunuga kalmul kõvahäälselt rääkimas, arvab Kõivupuu, et ega seegi pole veidram, et inimesed tänaval kõrvaklappidesse valjul häälel räägivad – kõrvalseisjatele jääb ikka mulje, et kõneldakse omaette, kuigi teises otsas on keegi olemas, keda teised ei näe.

Juttu tuleb ka sellest, kuidas saab see nii on, et Eestis me tunneme mingil moel üksteise peresid või teame ikka kedagi läbi tuttavate tuttavate, kuid ometi läheb tonnide kaupa ühiskalmetesse nende tuhka, keda justkui keegi ei tea.

„Need on teemad, millest peaksime rohkem ühiskonnas rääkima,“ sõnab Kõivupuu. „Hangusin seesmiselt, kui kuulsin, et hooldekodu nimetatakse äriettevõtteks. Palun läheme Tallinnast välja, vaatame, kuidas elavad inimesed maal, kuidas meie vanainimesed kardavad lausa paaniliselt hooldekodusid, mis arenenud riikides pakub turvatunnet ja võimalust erinevatel põlvkondadel koos eksisteerida. Me pole Eestis üldse rääkinud nn võileivapõlvkonnast, kelle vanemad juba vajavad abi ja lapsed veel vajavad abi. Tunnen, et siin on meie kompassinõel täiesti paigast ära ning see algab oskusest väärtustada hinge elukaare algusest sinnani, kuidas koheldakse eakaid ja kuidas koheldakse inimese põrmu.“

