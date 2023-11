„Vanadel asjadel on hing ja seda tuleb hoida“ Arstidest abielupaar taastas kaupmehe suveresidentsi auhinnavääriliselt

„Sõitsime Pärnust Tallinnasse koos meie maja projekteerinud arhitekti Jaak Huimerinnaga ning ta ütles, et juba ainuüksi aastaauhinna nominatsioon on suur saavutus ja samal pulgal laureaadiga. Nii ei osanud me oodata, et oma kategooria võidame. See oli väga suur üllatus, kuigi arvestades kogu seda vaeva, mida olime näinud, olime lootusrikkad,“ tunnistab Kristiina Piirisild.