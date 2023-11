Tauno Vahter: kogu rahva asemel müüme kindlaid inimesi. Kuidas Paul Keresest ja Konrad Mägist sai bränd

Igasuguste turundusprojektide üle on lihtne irvitada ja nii mõnegi puhul olen ka ise pead vangutanud, et kuidas asjad sellesse punkti üldse jõudsid. Kuid nii, nagu meil on toidupoes kõrvuti sada jogurtit või Hispaanias kakssada sardiinibrändi, on ka riigid omavahel konkurendid. Ning kuidagi tuleb turistide ja raha pärast võideldes teiste vahelt silma paista.