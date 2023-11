Jaan Tammsalu räägib saates „Vaimuelu“ palvetest ja palvetamisest ning vastab levinud küsimustele: millest alustada, kas palvetada saab ka valesti, kuidas õigesti sõnu seada ning mis vahe on teiste loodud ja enda sõnastatud palvetel? Ja kas on olema kohti, kus lausutud palvetel on suurem mõju või ainult tundub meile nii?