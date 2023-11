LUGEJA KÜSIB | Kui suurt raskust tohib töötaja tõsta?

Näiteks tööl, kus naisterahvas teisaldab 8 kilogrammist raskust 8 tundi (üle 500 korra), tehes seda ülakeha kallutatud ette kuni 30°, toetades raskust vastu keha, istudes, seistes või pikemalt kõndides, hea valgustusega töökeskkonnas, kus põrand ei ole libe, on riskihindeks sellisel juhul 32. Kui aga raskus kaalub 16 kilogrammi, siis on riskihinnang 72. Arvesse tuleb võtta ka seda, et naistöötajate rakendamisel teisaldustööl, peab tööandja jälgima, et teisaldatavad raskused ei ületaks nende eeldatavaid füüsilisi võimeid.

Terviseriski vähendamine

Kui terviseriski hindamise tulemusena selgub, et koormus on liiga suur, siis peab tööandja võtma kasutusele meetmed terviseriski vältimiseks või vähendamiseks. Riskihinnang 25-50 tähendab, et tegemist on suure koormusega ning ülekoormuse tekkimine on võimalik ka füüsiliselt tugeval töötajal. Sellisel juhul on vajalik töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline ümberkujundamine. Riskihinne üle 50 tähendab, et koormus on liiga suur, töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline ümberkujundamine on hädavajalik ning töö tuleb lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni, näiteks kuni tehniliste abivahendite (tõstukid, kärud jm) kasutusele võtmiseni.