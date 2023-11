Soome teadlane selgitas välja, kuidas vältida koroonasse nakatumist

Soomet on tabanud uus koroonalaine ning ka Eestis on nakatumine nädala jooksul kahekordistunud. Paljud usuvad, et kaugel ei ole ka aeg, kui tuleb jälle hakata maske kandma. Nüüd on üks Soome teadlane välja selgitanud selle, millistes tingimustes koroona kõige paremini levib ning kuidas sellesse nakatumist vältida saab.