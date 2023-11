Maalehe ajakirjanik Rein Sikk tõi sauna-aastal saunasõprade ette raamatu sauna vägevast väest

Ta kostab üllitise sünni kohta järgmist: „Raamatus esitatavad ja vastuse saavad küsimused on sündinud kümnetes saunades, mu ajakirjaniku- ning saunateel, kus üks, teine ja kolmas saunaline küsinud, uurinud, arutanud, et kuidas see või teine sauna-asi, saunatoiming ikka kõige õigem oleks. Nüüd püüangi vastata, taustaks tagasihoidlik 61 aasta saunaskäimise kogemus.“

Kas viht peab ilmtingimata kasest, tammest või kadakast olema? Üks raamatu 365st küsimusest

Raamatu küsimuste-vastuste ampluaa on lai. Näiteks: Miks peavad põlisrahvad sauna tähtsaks? Kuidas sauna õigesti kütta? Kas puukeris on parem kui elektrikeris? Kas saunas peab õhk seisma ja hoolega soojenema või hoopis ringi liikuma? Milliseid aurusaunu on olemas? Mis sest infrapunasaunast kasu on? Kas viht peab ilmtingimata kasest, tammest või kadakast olema? Kas poest tasub saunavihta osta? Kas leilivett peab kapast kerisele viskama või valama? Kuidas kuumale lavale istudes oma tagumikku mitte ära kõrvetada...

Naistele ja ilule mõeldes

„Kuna mu eelmise saunaraamatu lugemise järel tegid mu rahvatantsukaaslastest naisterahvad mulle õigustatud märkuse, et vihtlemise teemat on vähe puudutatud, siis püüan nüüd selle vea parandada,“ mainib Sikk, kes on kaante vahele pannud lausa neli peatükki vihtade valmistamise, säilitamise ja tarvitamise kohta.

Õrnema soo õrnematele saunavajadustele mõeldes on sündinud ka peatükid saunamuda, saunamee, saunasoola ja muude saunamökside tarvitamise võlust, aga ka valust.

„Paljude saunateema käsitluste juures oli mulle abiks Maalehe sauna-aasta rubriik , kust võib leida enam kui sada tuumakat Maalehe ja Targu Talita saunateemade käsitlust ja saunanippi, -tarkust, mis said ka praktikas enese ja tuttavate peal ära proovitud,“ mainib Sikk.

Tehisaju avitas

Ainulaadsena me raamatute loos oli raamatu kirjutamisel autoril abiks tehisintellekt AI, kes komponeeris saunateemalise soneti ja haiku ning koostas isegi kõne sauna sünnipäevaks.

Saunaraamatu „Sauna vägi“ esitlus toimub Tallinna vanalinna Rahva Raamatu poes teisipäeval, 14. novembril kell 17.

