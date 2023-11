Puiduga kütmine: kõige kallim või hoopis odavaim küttelahendus? Oleneb, kuidas vaadata

Mis olukord on aga tänavu? Kuidas erinevad küttelahendused üksteisega võrdluses kulude küttekulude osas konkureerivad? Tuleb välja, et kohalik, tarnekindel ja keskkonnasõbralik puuküte on ühtaegu nii kõige kallim kui ka kõige odavam.

Seejuures on oluline mõista, et mida madalama energialasega ning n-ö külmem on hoone, seda enam võimenduvad ning erinevad ka erinevate küttelahenduste hinnad. Nii on 150-ruutmeetrise D-klassi maja ja maksimaalselt energiatõhusa kodu aastane energiakulu vahe ligi 15-kordne! Passiivmaja kütmiseks kulub vaid ca 150 eurot aastas, D-klassi maja ahjuga küttes aga kuni 2500 eurot. Siit on ka lihtne järeldada, et mida soojapidavam on hoone, seda väiksemat rolli mängib kulude kontekstis valitud küttesüsteem. Nii on passiivmaja kulude kontekstis gaasikütte ja pelletikütte reaalne kuise kulu vahe mõõdetav ühe tanklakohvi hinnaga ehk kõigest 2-3 eurot. D klassis paisub aga halgudega ahjukütte ja pelletikütte aastane võrdluse vahe 500 eurole halupuu kahjuks.

Arvutuskäik

Võtsime arvutuste aluseks keskmisele perele sobiva mõistliku suurusega 150-ruutmeetrise C-energiaklassi kodu. Sellesse klassi sobituvad nii soojustatud-renoveeritud vanemad hooned kui ka viimasel kümnendil rajatud uued majad. Arvutuste aluseks on tänased elektri ja gaasi hinnad 12-kuulise fikseeritud paketi puhul koos ülekande ja muude kaasnevate tasudega.

Pelletitonni hind arvestuses on 280 eurot, küttepuudel toore küttepuu hind 70 eurot ruum. Nii küttepuude kui pelletite puhul ei ole kalkulatsioonis arvestatud kütuse transpordi kulu. Kui see juurde liita, on pelletid, soojuspump ja maagaas aastases võrdluses mõnekümne eurose erinevusega ühe pulga peal.

Tuleb välja, et traditsiooniline ahjuküte on lausa 1/3 võrra kallim kui automatiseeritud ning oluliselt mugavamad alternatiivid. Haluküte on selgelt soodne ja konkurentsivõimeline siis, kui kogu küte varutakse oma metsast kodu vahetust lähedusest ning aja, töö ega tehnika kulu juurde ei arvestata.