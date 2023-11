Miks me vajame söögipalvet? Kas armulaual peab alati põlvitama? Miks on „Meie isa palve“ eriline? Räägime ka sellest, miks inimesed oma palvetele vastust ei saa ning mis sellises olukorras ette võtta.

„Mulle meeldib mõelda, et Jumal on korraldanud kõik selliselt, et meil on aega üksteisega rääkida,“ märgib Jaan Tammsalu. „Ning ta isegi ootab seda!“