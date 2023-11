Eesti seismoloog Islandil toimuvast: suurimaks ohuks on vulkaanipurske käigus vabanevad tapvalt mürgised gaasid

Islandi valitsus kuulutas eelmisel nädalal välja ka eriolukorra ning seismiliselt aktiivses piirkonnas asuvast Grindaviki linnast on evakueeritud umbes 4000 elanikku. Linn on saanud juba ulatuslikke kahjustusi, näiteks on maapinda tekkinud suured praod ja toimunud on maalihked. Lisaks on suletud Grindaviki lähedal asuv turismiobjekt Blue Lagoon, mis on kuulus oma geotermiliste spaade poolest. Loe lähemalt siit.