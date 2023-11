Otsuste defitsiit on olnud Eesti energiapoliitikas juba pikemat aega, olulisemaid tulevikku suunatud otsuseid on tehtud alles viimasel paaril-kolmel aastal. Üha pakilisemaks muutub küsimus, kuidas tagada, et kodu- ja äritarbijatel oleks tulevikus elektrienergiat vajalikul hulgal, igal ajal ja ühtlasi ka vastuvõetava hinnaga.