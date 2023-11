Lihtne on väita, et meie karjakasvataja ei ole kahjude ärahoidmiseks teinud piisavalt – pole rajanud nõuetele vastavaid tarasid, ehitanud igale karjamaale kapitaalset lauta, soetanud iga karja valvama vähemalt koerapaari. Mis sest et karjakasvatajad kurdavad, et need abinõud inimpelguse kaotanud kiskja vastu enam ei aita ja majanduslikult surnuks investeerimine pole lahendus.