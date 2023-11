Ilmastikuteatri peanäitejuhi suurest juubelist

Käesoleva loo pealkiri, peab tunnistama, on intrigeerivalt eksitav. Monograafia „Eesti kiirguskliima teatmik“ tagakaanele on kirjutatud: „Päike on liikuma panevaks jõuks kõikidele nendele protsessidele, mis toimuvad Maa atmosfääris ja kujundavad ilma meie planeedil. Ta on ilmastikuteatri peanäitejuht“. Tegelikult on tegu hoopis tolle „peanäitejuhi“ tegemiste kohaliku uurija suure juubeliga.